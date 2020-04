27 mensen uit Altena met coronaklachten in ziekenhuis

ALTENA • Het aantal inwoners van Altena die met coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen zijn is dinsdag gestegen naar 27.

Volgens de nieuwste data van het RIVM gaat het om 48,2 ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners.

Dinsdag zijn er in heel Nederland 210 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 122 personen als overleden gemeld.

Tot nu toe zijn er 27.419 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.

Werkzaam in de zorg

Voor 28 procent van de bij het RIVM gemelde bevestigde COVID-19-patiënten is bekend dat zij in de zorg werken. Het relatief grote aandeel van zorgmedewerkers onder de patiënten met COVID-19 wordt verklaard, doordat het nieuwe testbeleid voor een deel gericht is op deze beroepsgroep.

De leeftijdsverdeling en de man-vrouwverdeling van zorgmedewerkers is anders dan die van overige COVID-19-patiënten, aldus het RIVM. Van alle gemelde zorgmedewerkers met COVID-19 is de helft 44 jaar of jonger en is 81 procent vrouw. Van de overige patiënten is de helft 72 jaar of ouder en is 48 procent vrouw.