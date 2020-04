Bewoner van De Lemmenskamp haalt boodschappen met tasje binnen

WOUDRICHEM • Frans van Oosten woont in De Lemmenskamp in Woudrichem en heeft deze oplossing bedacht om zijn boodschapjes in huis te krijgen.

Vroeger woonde hij in Rotterdam en daar was het heel gebruikelijk om met een tasje de boodschappen van de bakker of melkboer binnen te krijgen als je in een bovenwoning woonde.

Verjaardag

Dinsdag is hij 90 jaar oud geworden, maar zijn familie heeft het gebak voor de zekerheid maar aan de deur van het verzorgingshuis afgegeven.

"Helaas geen bezoek op zo'n bijzondere verjaardag", laat zijn dochter Cokkie Groeneveld weten. "Maar we hebben wel gezongen onder aan het balkon."