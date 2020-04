Giessens autobedrijf Uitwaard steunt 'zorghelden' met auto

GIESSEN • Iedereen die in de zorg werkt en tijdens deze coronacrisis in de knel komt met zijn of haar vervoer kan bij autobedrijf Uitwaard in Giessen terecht voor een personenauto.

Voor deze zorgmedewerkers geldt dat ze minimaal 18 jaar oud zijn én een rijbewijs hebben, geen auto op hun naam hebben staan en dat ze middels een BIG-nummer kunnen aantonen dat ze werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Ze krijgen dat gratis een personenauto tot hun beschikking en betalen alleen voor de brandstof, vertelt Wil Scherff, eigenaar van autobedrijf Uitwaard.

Via de website brabantsezorgheldenauto.nl kunnen mensen een aanvraag indienen. "Door de coronacrisis worden extra handjes aan het bed gevraagd en deze zorgheldenauto's zijn bedoeld voor bijvoorbeeld herintreders die geen auto meer hebben of ver van hun werkplek wonen. Want ook het openbaar vervoer ligt deels plat in deze tijden."

Oproep

Uitwaard is pas net met de actie gestart, maar de eerste aanvragen zijn al binnen en worden momenteel beoordeeld. De vraag ligt echter hoger dan het aanbod, weet Scherff, die daarom een oproep doet. "Ik hoop dat andere autobedrijven en lease- en verhuurbedrijven of ieder bedrijf dat een auto beschikbaar heeft zich willen aanmelden, zodat er een netwerk ontstaat."

Net als zorgmedewerkers kunnen deze bedrijven zich melden via de website. "Nu we allemaal in de greep zijn van het coronavirus, wordt meer dan ooit een beroep gedaan op zorgverleners", staat daar te lezen.

Ontzorgen

"Die maken lange dagen en lopen flinke risico's. En het einde is nog niet in zicht. Daar kunnen we weinig aan doen, maar we kunnen wél onze waardering tonen. We volgen het voorbeeld van één van onze collega's uit de Randstad en doen dat door een paar van deze zorghelden te ontzorgen op het gebied van vervoer."

Scherff maakte de gevolgen van het coronavirus van dichtbij mee en wil met de actie een 'positieve inbreng' leveren. "Bovendien heb ik wat tijd over op dit moment, dit is wat wij nu kunnen doen", zegt hij.

http://brabantsezorgheldenauto.nl