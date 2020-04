Het Kornhuys maakt bloemstukjes voor dorpsgenoten

DUSSEN • Bewoners van Het Kornhuys in Dussen hebben mooie bloemstukjes gemaakt om hun dorpsgenoten een hart onder de riem te steken in deze coroncrisis.

Sandor, Laureen, Mieke, Bettine, Christiaan, Danique, Melissa, Ferry en Jonna kunnen momenteel niet dagelijks naar hun dagbestedingadressen. Dit missen zij enorm, maar zoals altijd zijn zij positief gestemd en dus zijn ze allemaal aan de slag gegaan voor de inwoners van hun dorp Dussen.

Al dagen is er hard gewerkt en nadat verschillende sponsoren weer de helpende hand toestaken, hebben de bewoners van Het Kornhuys mooie bloemstukjes gemaakt.

Graag hadden de bewoners deze bloemstukjes zelf overhandigd, maar dat kan nu niet. Daarom hebben enkele vrijwilligers van Het Kornhuys vrijdag en zaterdag de bezorging op zich genomen.

De bloemstukjes zijn onder meer bezorgd bij De Molenwiek, SoSijn, De Herbergier, zorgboerderij De Boer Op en Sovak.

Het Kornhuys is een kleinschalige 24-uurswoon-zorgvoorziening in Dussen voor jongvolwassenen met een complexe lichamelijke of verstandelijke beperking.