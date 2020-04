Nog weinig huurders in problemen door coronacrisis

ALTENA • Woningcorporaties stellen zich ruimhartig op als huurders door de coronacrisis in de problemen komen. Dat lijkt vooralsnog mee te vallen.

'Wonen is een eerste levensbehoefte', schrijft Woonlinie op haar website, dus denkt de woningcorporatie met mensen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en hun huur niet meer kunnen betalen mee over een 'passende oplossing'.

"Bijvoorbeeld met mensen die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt of met zzp'ers die hun inkomsten zien wegvallen", zegt Woonlinie-directeur Peter van den Heuvel. "In die gevallen zullen wij ons ruimhartig opstellen."

Uitstel

Huurders kan uitstel van betaling verleend worden en in verregaande gevallen kan de huur bevroren worden of zelfs verlaagd. Dat laatste gaat dan wel in samenspraak met de gemeente en andere uitkeringsinstanties en is in principe niets nieuws. Ook buiten de coronacrisis staat Woonlinie huurders die door bijzondere omstandigheden in de problemen komen op die manier bij.

Hoewel de woningcorporatie mensen in deze coronatijd stimuleert zich te melden, loopt het geen storm met mensen die aanspraak maken op de maatregelen. "Op dit moment hebben twaalf huurders zich gemeld", aldus Van den Heuvel.

Ook bij Woonstichting Land van Altena zijn geldproblemen niet het eerste waar mensen mee komen. Daarover heeft de corporatie sowieso al veel contact met haar huurders. Dat komt mede door de Vroeg Eropaf-aanpak, gericht op vroegtijdige signalering van schulden, vertelt directeur-bestuurder Anja Verdaasdonk.

Boodschappen en medicijnen

Land van Altena ging al wel met coulance om met een huurder van een praktijkruimte die door de coronacrisis minder inkomen heeft, maar de woonstichting wil mensen deze dagen vooral op weg helpen bij andere vragen, legt Verdaasdonk uit, zoals bij hulp bij het boodschappen doen of medicijnen ophalen.

Ouderen en andere kwetsbare groepen zijn in een vroeg stadium al gewezen op de instellingen in Altena waar ze met vragen terecht kunnen en daardoor is de hoos bij de Nieuwendijkse corporatie uitgebleven.

Sociale netwerken

"Heel veel mensen weten nu hun weg te vinden. Bovendien zijn in vrijwel alle kernen in Altena allerlei mooie initiatieven ontstaan om mensen te ondersteunen." Van den Heuvel ziet dezelfde trend. "Je ziet dat de sociale netwerken in ons gebied sterker ontwikkeld zijn dan in bijvoorbeeld een grote stad."

Dat betekent niet dat Woonlinie en Land van Altena nu duimen zitten te draaien, want het gewone werk gaat zoveel mogelijk door, uiteraard netjes volgens de richtlijnen van het kabinet en het RIVM.

"Mensen die recht hebben op een huurwoning kunnen we vanwege het coronavirus natuurlijk niet laten wachten", zegt Verdaasdonk. "Juist in deze tijd is het heel fijn om een eigen plekje te hebben."

Sleuteloverdrachten en andere belangrijke zaken als onderhouds- en renovatiewerkzaamheden gaan veelal door, in ieder geval zolang alle materialen op voorraad blijven.

Rondleiding via videoverbinding

Bij Woonlinie geven huurders die een woning gaan verlaten de nieuwe bewoners via een videoverbinding een rondleiding. Dat werkt heel goed, zegt Van den Heuvel. "Mensen zijn hartstikke bereid om daaraan mee te werken. En mocht de nieuwe huurder dan nog gebreken aantreffen in de woning, dan schakelen we meteen een aannemer in. Zo proberen we ook de bouwsector in deze tijd te ondersteunen."

Verdaasdonk is 'trots' op het personeel van Woonstichting Land van Altena. "Het is fijn dat het werk op deze manier zoveel mogelijk door kan gaan. Juist nu is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn."

Tom Oostra