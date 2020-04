Altena kent rustig paasweekend met enkele boetes

Het was Eerste Paasdag een stuk rustiger in de Biesbosch dan het weekend ervoor. (Foto: Teus Admiraal)

ALTENA • De gemeente Altena is 'heel tevreden' over het verloop van afgelopen paasweekend.

"Mensen hebben zich hartstikke goed aan de corona-afspraken gehouden", zegt een gemeentewoordvoerder. Alleen op de verschillende strandjes in de streek was het druk, maar daar voldeden waarschuwingen van toezichthouders, waarvan er veel op de been waren dit weekend.

Boetes

Op de Aakvlaai in de Biesbosch zijn 'enkele boetes' uitgedeeld aan jongeren, die zich niet aan de regels rondom samenscholing hielden. Om hoeveel boetes het precies gaat is niet bekend.

Ook de overlast van groepen motorrijders en wielrenners, waar in de aanloop naar de paasdagen nog veel om te doen was, viel in Altena mee. De gemeente heeft hierover amper meldingen binnen gekregen.