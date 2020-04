Digitaal spreekuur CDA

ALTENA • CDA Altena wil ook tijdens de coronacrisis bereikbaar blijven voor inwoners van de gemeente Altena.

Daarom kunnen mensen elke donderdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur digitaal in gesprek met de fractie over wat er speelt in hun omgeving.

Aanmelden voor dit overleg kan via fractie@cda-altena.nl. Vervolgens neemt het CDA contact op om uit te leggen wat precies de bedoeling is.