Ondernemers kunnen via Facebook vragen stellen aan wethouder

ALTENA • Tour Ondernemen gaat vanwege de coronacrisis digitaal. Ondernemers kunnen vragen stellen via de Facebook-pagina van de gemeente Altena.

Wethouder Matthijs van Oosten en zijn team Ondernemen toeren sinds vorig jaar door de gemeente Altena om met plaatselijke ondernemers in contact te komen. Normaliter strijken zij op diverse locaties en momenten neer om met ondernemers in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de ambities die een ondernemer heeft, of zaken waar ze in de praktijk tegenaan loopt.

Door de coronamaatregelen vindt Tour Ondernemen de komende tijd niet fysiek plaats, maar gebeurt dat online via Facebook.

De eerste virtuele ontmoeting staat gepland op woensdag 15 april, van 10:00 tot 11:00 uur.

Geïnteresseerden kunnen hun vraag voorafgaand aan de virtuele ontmoeting al doorgegeven via h.gelevert@gemeentealtena.nl. Ook kunnen de vragen tijdens de livesessie op Facebook gesteld worden.

http://facebook.com/altenagemeente