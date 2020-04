Team Biesheuvel Autosport ziet Alpe d'Huzes aan zich voorbij gaan

NIEUWENDIJK • Dit jaar geen Alpe d'Huzes op de racefiets voor Nieuwendijker Nico Biesheuvel.

"Helaas is vanwege het coronavirus een streep door onze uitdaging gezet. In principe gaan we nu voor volgend jaar", vertelt hij op beruste toon.

Samen met nog vijf anderen zou Biesheuvel als Team Biesheuvel Autosport in de eerste week van juni in Frankrijk de befaamde berg gaan bestormen.

"Alles was geregeld. De campingplaats en de huisjes waren gehuurd. We zaten al midden in onze voorbereiding en we hadden al bijna 5000 euro opgehaald. Gelukkig heeft de camping onze plaatsen voor volgend seizoen alweer gereserveerd."

Baltic Sea Circle Rally

Nico Biesheuvel (70) is een man van goede doelen. Vorig seizoen deed hij samen met Hankenaar John Leemans ook al iets voor een goed doel. Ze deden mee aan de Baltic Sea Circle Rally en haalden 13.000 euro op voor KiKa. "Ik heb inderdaad wel iets met goede doelen. Aan de rally's heb ik ook altijd een goed doel gekoppeld. Na de Altena Rally in 2012 konden we bijvoorbeeld 28.000 euro verdelen onder goede doelen in de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem."

De Baltic Sea Circle Rally werd verreden met een oude Toyota Landcruiser. Normaliter beweegt Nico Biesheuvel zich altijd op vier wielen richting een goededoelenproject. Maar deze keer was het andere kost. De racefiets zou in Frankrijk het vervoermiddel zijn.

"Het idee om mee te doen aan de Alpe d'Huzes is vorig jaar ontstaan. Alleen John is niet zo'n fietser. Daarom is er een groepje gevormd met Sjef Vugts, Cees Danyluk, Cees Sprangers, Roy van Lune en Ger Kuiper. We zijn niet zo piepjong meer. De meesten zitten tussen de 68 en 70 jaar in. Alleen Roy tikt de veertig nog niet aan, geloof ik."

Van vier wielen naar twee wielen is best een overgang, beseft autorallyfanaat Biesheuvel. "Ik zit twee à drie keer in de week op de fiets. En op zolder op de roller, waarbij ik dan een programma op een beeldscherm kan selecteren alsof ik een berg op fiets. We hebben best al veel getraind. We zouden ook nog een aantal dagen naar Valkenburg gaan om wat klimkilometers te maken."

Hollandse berg

Nico Biesheuvel heeft de 'Hollandse berg', waar acht keer een Nederlander een touretappe als eerste beëindigde, al goed bestudeerd. De veertien kilometer lange klim met 21 bochten, waarbij 1061 hoogtemeters moeten worden overbrugd, boezemde al veel ontzag bij hem in.

"Ik ben er met de auto opgereden", lacht hij. "Best steil hoor. Je moest aan de stichting Alpe d'Huzes opgeven hoeveel keer je een beklimming wilde doen. Ik heb drie keer opgegeven, maar ik ben denk ik al blij als ik het één keer kan doen. Ja, het begin is heel steil. Ik heb wel gehoord dat je eerst goed moet inrijden. Eerst drie kwartier warm draaien langs het kanaal."

De Nieuwendijker en zijn kompanen hebben nu nog meer tijd om zich voor te bereiden op hun uitdaging. Biesheuvel: "We gaan ervoor. We blijven trainen, maar eerst maar eens gezond proberen te blijven natuurlijk. In ieder geval blijft het motto: 'opgeven is geen optie'."