Geen nieuwe ziekenhuisopnames door coronavirus

ALTENA • Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten uit Altena is maandag gelijk gebleven aan zondag.

Zondag was het aantal personen woonachtig in de gemeente Altena dat in het ziekenhuis met coronaklachten opgenomen is met één gestegen naar 25. Daarvoor was de teller vier dagen op rij blijven steken op 24.

Maandag zijn er 147 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 86 personen als overleden gemeld.

Tot nu toe zijn er 26.551 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.