Oerlemans Packaging Group schenkt 5000 medische schorten aan Eindhovens ziekenhuis

GENDEREN • De Oerlemans Packaging Group uit Genderen heeft 5000 medische schorten geschonken aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in de strijd tegen het coronavirus.

Oerlemans heeft binnen tien dagen een medisch schort ontwikkeld, waardoor het zorgpersoneel makkelijker en veiliger kan werken.

Eind maart kwam er vanuit de staf van uit het ziekenhuis een prangende vraag over de zoektocht naar geschikte medische schorten, waarbij de drager beter beschermd is tegen het Coronavirus.

Rob Verhagen, directeur duurzaamheid bij de Oerlemans Packaging Group, ging samen met een werkgroep van interne specialisten aan de slag om met de beste productieoplossing voor de dag te komen.

Jan Wessemius is productmanager Oerlemans Plastics Health en zeer begaan met het bedenken van oplossingen op beschermingsvlak, meldt hij op de website van de Oerlemans Packaging Group.

"We hebben een soepel en elastisch medisch schort mét mouwen ontwikkeld; gemaakt van Polyethyleen in transparant blauw. Het medische schort is vooral veilig en het manchet heeft een perfecte pasvorm voor de meeste gebruikers. Het beschermde schort bestaat uit twee delen; een los schort met de naam OPH Nursery Apron en losse mouwen genaamd OPH Nursery sleeves. Met een snelle plakstrip wordt het mouwgedeelte bevestigd aan het schort."

Omgebouwd

Technisch innovatiemanager Jos Rombouts en hoofd productie Diederik Tibosch zorgden voor het realiseren van de techniek en operatie. Een bestaande productlijn moest in een paar dagen worden omgebouwd om dit schort te kunnen ontwikkelen.

Marieke Ernest (deskundige infectiepreventie) is blij met het resultaat: "De beschermende schorten zijn speciaal ontwikkeld voor het Catharina Ziekenhuis. Oerlemans Packaging kwam met een eerste prototype naar ons toe. Dat eerste model vonden wij direct interessant en hebben wij vanuit ons testteam voorzien van feedback. Snel daarna volgde vanuit Oerlemans Packaging een aangepast prototype. Dat model is op basis van feedback van medewerkers nog meer aangepast gericht op draagcomfort en bescherming van medewerkers."

Donderdag kon de eerste levering van 5000 exemplaren als gift door Rob Verhagen overhandigd worden aan bestuurslid Geranne Engwirda en Marieke Ernest van het Catharina Ziekenhuis. Verhagen kijkt met ambitie naar de toekomst.

Verschil maken

"Het is fantastisch om te zien dat je binnen dit familiebedrijf de krachten bundelt en zo snel op inventieve wijze tot een oplossing komt. We zijn nu gestart met het produceren van 100.000 schorten per week. Deze productie kan opgehoogd worden tot 200.000 stuks. We hopen dat we hiermee een positieve bijdrage leveren aan het werk in de zorg en tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen helpen voorkomen. Door flexibel, innovatief en snel samen te werken gaan we het verschil maken."