Burgemeester Egbert Lichtenberg: 'Blijf thuis en houd aandacht voor elkaar'

ALTENA • In de aanloop naar het paasweekend drukt burgemeester Egbert Lichtenberg inwoners van Altena nog maar eens op het hart om ook deze dagen zoveel mogelijk thuis te blijven.

Lichtenberg spreekt van 'bijzondere paasdagen dit jaar'.

"Mooie tradities binnen families en vrienden, zoals samen paaseieren zoeken, samen brunchen, samen naar de kerk gaan, dat alles kan dit jaar niet doorgaan. Dat is jammer voor ons allemaal. We blijven dit jaar thuis en kunnen alleen binnen ons eigen huishouden gezamenlijke activiteiten oppakken", zegt hij.

"Aan al die inwoners die hun gedrag dit jaar aan moet passen, wil ik zeggen: ik begrijp dat u dat lastig vindt. Dat geldt voor u en voor mij, maar, beste mensen, we moeten het er even mee doen. Blijf thuis en houd aandacht voor elkaar, ook voor die mensen die nu alleen thuis zijn."

Medeleven

De burgemeester spreekt zijn medeleven uit aan mensen die ziek zijn of dierbaren hebben verloren in deze periode. "Weet dat wij met u meeleven. U maakt een moeilijke tijd door. Ik wens u veel kracht en sterkte. U bent in onze gedachte."

Ook uit hij zijn waardering. "Iedereen die deze dagen aan het werk is in de gezondheidssector, maar ook in andere sectoren, om anderen in Altena en daarbuiten te ondersteunen en te begeleiden: Dank u wel."