Tweede Paasdag coronaverzoekjes bij OKÉ FM: 'Alles wordt gedraaid'

VEEN • OKÉ FM draait Tweede Paasdag de hele dag verzoeknummers voor mensen die door de coronacrisis noodgedwongen thuis zitten. Een erg succesvol initiatief, vertelt Willem Bakker van de Aalburgse Omroep Stichting.

Eind maart draaide lokale omroep OKÉ FM voor het eerst plaatjes voor mensen die door de coronacrisis het huis niet uit kunnen. Niet alleen voor de ouderen in de streek, maar ook voor de mensen die deze dagen om gezondheidsredenen aan huis gekluisterd zitten.

Het was een spontaan idee, maar uiteindelijk bleek alleen een zaterdagmiddag te kort om aan alle verzoekjes te kunnen voldoen, vertelt Willem Bakker, voorzitter van de Aalburgse Omroep Stichting.

130 bosjes bloemen

"Je weet vooraf niet wat je kan verwachten", zegt hij. "Dankzij een sponsor konden we de mensen voor wie een nummer werd aangevraagd ook een bosje bloemen brengen. Op voorhand had ik ingeschat dat we met 40 bosjes wel uit zouden komen. Het werden er 130."

Verzoeknummers aanvragen is eenvoudig. Mensen spreken de artiest en de plaat die ze willen horen en de persoon voor wie het bedoeld is in en versturen dat bericht via Whatsapp (nummer: 06-82279988) naar de studio van OKÉ FM.

De dj's van dienst gooien die berichten de ether in, gevolgd door de gewenste muziek. "Zo'n persoonlijk ingesproken boodschap heeft zoveel meerwaarde voor de luisteraars", weet Bakker. "Al is het achter de schermen voor ons nog wel een aardige uitdaging."

Mieke Telkamp

Een andere uitdaging is om alle nummers boven water krijgen, want er wordt van alles aangevraagd. "Van Mieke Telkamp tot De Heikrekels, maar ook psalmen. Dan is het soms nog wel even zoeken naar de juiste muziek", zegt Bakker lachend.

Maar alles wordt gedraaid, benadrukt hij. Er vindt geen selectie plaats en luisteraars kunnen dat waarderen. "Het is weer eens wat anders dan Achilles Veen of Kozakken Boys op de radio."

Of de actie na maandag opnieuw een vervolg krijgt, weet de voorzitter van de Aalburgse Omroep Stichting nog niet. Wat Bakker wel weet: "De positieve reacties op onze uitzendingen geven je wel een enorme boost."

Verzoeknummers aanvragen kan via het nummer 06-82279988.