Examenjaar voelt door corona 'niet af'

ALTENA • Je laatste jaar op de middelbare school is er doorgaans eentje om nooit te vergeten, maar 2020 is extra bijzonder. Veel scholieren zullen slagen zonder dat ze een centraal examen hoeven doen.

Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg zat middenin een toetsweek toen het bericht kwam dat minister Arie Slob dit jaar vanwege het coronavirus een streep zet door de centrale eindexamens.

De school lastte een break van vijf dagen in om alles eens even goed op een rijtje te zetten en startte vorige week voorzichtig de resterende schoolexamens weer op. Dat betekent dat leerlingen zoveel mogelijk gespreid naar school komen en op minimaal anderhalve meter van elkaar in het lokaal hun toetsen maken en dan nog alleen maar van vakken die op school moeten worden afgenomen.

"Zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde en wiskunde", vertelt locatiedirecteur Arie van Vuuren.

Balen

Afgelopen vrijdag sprak hij nog met scholieren die op school waren voor hun schoolexamen maatschappijleer - nog zo'n vak - over dat deze toetsen waarschijnlijk, als alles meezit, de laatste van hun middelbareschooltijd zullen zijn. Dat ze hierna mogelijk geslaagd zijn, leidt niet per se tot vrolijke gezichten, merkt Van Vuuren op.

"Leerlingen balen ervan dat ze geen eindexamen kunnen doen. Dat willen ze heel erg graag. Op deze manier voelt het niet af. Je werkt jaren naar iets toe en nu word je halverwege uit de koers gerukt. Dat voelt niet oké."

Ook op het Curio Prinsentuin Andel is de sfeer 'wisselend', beschrijft onderwijsmanager Harrie Weijtens. "Er zijn leerlingen die dachten hun eindcijfer met het centraal examen nog op te kunnen halen. Het is wel een heel abrupt einde nu."

Op het Altena College in Sleeuwijk is het rekenwerk al gedaan, merkt rector Gijsbert van der Beek. De school start donderdag met de laatste schoolexamens en op het tempo van één per dag zijn ze dan allemaal nét voor de meivakantie afgenomen. "Er zijn leerlingen die in theorie niet meer kunnen zakken, ook niet als ze voor elke toets een één halen", zegt Van der Beek.

Meivakantie

"Dat betekent dat een deel in de meivakantie al weet dat ze geslaagd zijn."

Toch betekent het einde van de schoolexamens niet voor alle scholieren dat zij straks ook meteen hun diploma binnen hebben. Sommige leerlingen zullen toetsen moeten inhalen, omdat ze in de reguliere toetsweek snotterend of hoestend thuis zaten, anderen zullen een herkansing nodig hebben.

Die zijn op het Willem van Oranje College op 15, 16 17 april en na de meivakantie volgt dan nog een periode om wat kleine toetsen en werkstukjes af te ronden. En ja, ook die kunnen nog het verschil maken, zegt Van Vuuren. Ook in Andel houdt Weijtens nog een slag om de arm. "Als je voor alle schoolexamens een voldoende hebt én alle opdrachten hebt gemaakt, dan mag je er wel van uit gaan dat je geslaagd bent. Maar nog niet iedereen heeft alles ingeleverd."

Op zijn school ronden de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg deze en volgende week de schoolexamens zoveel mogelijk af. De leerlingen van de gemengde leerweg beginnen hun laatste schoolexamens na de meivakantie. En dan kunnen toetsen nog ingehaald of herkanst worden.

Herkansingsmogelijkheden

Voor zowel het 'Willem' als het Altena College en Prinsentuin geldt dat de herkansingsmogelijkheden ruimer zullen zijn dan normaal. "Leerlingen kunnen hun cijfer immers niet ophalen met het eindexamen en ze zijn door het coronavirus benadeeld in hun voorbereidingen", stelt Van der Beek.

Al geldt in Sleeuwijk doorgaans dat schoolexamens beter gemaakt worden dan het eindexamen, simpelweg omdat de tentamens minder lesstof beslaan. Op het Willem van Oranje College is dat voor de theorievakken vaak omgekeerd, weet Van Vuuren.

"Dat komt doordat de leerlingen goed voorbereid zijn, omdat we in de aanloop naar het eindexamen veel herhalen."

Een andere factor waar eindexamenleerlingen nog rekening mee moeten houden is de slaag-zakregeling, die door het schrappen van de centrale eindexamens verandert. Eén van de eisen om te slagen is dat je voor het centraal eindexamen gemiddeld minimaal een 5,5 moet halen. De vraag is of dit nu voor het schoolexamen gaat gelden.

Vijf of zes

En dan is er nog het vraagstuk van hoe de cijfers van de schoolexamens worden afgerond. Want dat dat van groot belang kan zijn, blijkt uit het voorbeeld van Van der Beek. "De vraag is of je het eindcijfer voor het schoolexamen in twee stappen moet afronden of in één keer. Is bijvoorbeeld 5,47 dan een vijf of een zes? Dat zal allemaal moeten blijken."

Tom Oostra