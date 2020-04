Nichtjes Sabine, Julia en Noa Bakker zingen bij zorginstellingen

Sabine, Julia en Noa tijdens het nummer 'Lights and Shadows', dat zij afzonderlijk van elkaar thuis hebben opgenomen en uiteindelijk als filmpje hebben gemonteerd, in navolging van popgroep O’G3NE.

SLEEUWIJK • Komende week staat voor Sabine, Julia en Noa Bakker in het teken van heel veel zingen. De drie nichtjes uit Sleeuwijk bezoeken diverse zorginstellingen binnen en buiten de gemeente Altena om voor de bewoners te zingen.

"Als er iets is wat verbindt, is het wel muziek", vertelt Sabine. "In deze vreemde tijd, waarin veel mensen toch een stuk eenzamer zijn dan normaal, willen we hen in de aanloop naar Pasen iets geven om naar uit te kijken."

ABBA

Het drietal heeft diverse liedjes ingestudeerd, van ABBA tot Wim Sonneveld; van alles komt voorbij en wordt driestemming gezongen.

Natuurlijk houden de dames hierbij gepaste afstand. Met behulp van een goede muziekinstallatie zingen zij bijvoorbeeld in de tuin van de instelling.

100 concerten

Hun actie is gekoppeld aan de landelijke actie van Robin van Beek van Vocal Center, een grote zangschool die door heel Nederland locaties heeft. Zijn streven is om in het paasweekend 100 concerten voor zorginstellingen te geven en nog eens 200 tot het einde van de coronatijd.

Om dit mogelijk te maken heeft hij een crowdfundingsactie opgestart om de onkosten van de optredens te dekken.

Mensen die een zorginstelling kennen die het drietal een plezier zou kunnen doen met een optreden kunnen mailen naar info@sabinebakkermusic.nl.