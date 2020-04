Matthijs van Oosten: 'Snelle steun is nu het belangrijkste'

Wethouder Matthijs van Oosten: 'De crisis van 2008 zijn we relatief goed doorgekomen. Ook deze lastige periode doorstaan we met elkaar.' (Foto: Antonette de Groot)

Wethouder Matthijs van Oosten: 'De crisis van 2008 zijn we relatief goed doorgekomen. Ook deze lastige periode doorstaan we met elkaar.' (Foto: Antonette de Groot)

ALTENA • Bedrijven en ondernemers hebben het moeilijk, maar wethouder Matthijs van Oosten is positief gestemd over hun kracht om deze crisis het hoofd te bieden.

Met zoveel verschillende typen ondernemers binnen de gemeentegrenzen heeft wethouder Matthijs van Oosten een 'wisselend beeld' van hoe het coronavirus economisch Altena treft. De meeste grote bedrijven draaien voorlopig nog wel even door, maar hopen tegelijkertijd dat de stroom opdrachten niet opdroogt, voordat deze coronacrisis voorbij is.

Een schildersbedrijf start vast met het buitenschilderwerk, uiteraard de richtlijnen van het kabinet in acht nemend, zodat de werknemers toch aan de gang kunnen blijven.

Zzp'ers

Zware klappen vallen er bij de kleine ondernemingen en zzp'ers. Honderden zelfstandigen hebben zich al bij de gemeente gemeld voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), vertelt Van Oosten. "Die kloppen aan, zodat ze weer geld hebben voor de dagelijkse boodschappen. Dan staat het water je dus écht aan de lippen."

Bij de gemeente zijn er nog geen signalen binnengekomen dat ondernemers door de crisis zijn omgevallen. "Maar ik hoor wel de verhalen. Iemand die me zei: 'Dit moet niet tot eind april duren, want dan heb ik echt een probleem.' En dan heb ik het over een mkb'er met een man of tien personeel."

Bovenop de landelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de Tozo, kondigde Altena deze week extra maatregelen aan om bedrijven en ondernemers, maar ook kinderopvangorganisaties en exploitanten van sociaal-culturele accommodaties, in deze dagen de helpende hand toe te steken. Zo kunnen ondernemers uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen krijgen en wacht Altena in ieder geval tot 1 juli met het innen van de huur voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen.

Ook betaalt Altena de facturen van ondernemers sneller en zijn subsidies tot 50.000 euro volledig uitgekeerd. In andere gevallen wordt een voorschot of maatwerk verleend.

Soepel

Altena stelt zich soepel op als het gaat om corona-gerelateerde maatregelen gaat, om inwoners in nood snel te kunnen helpen. Dat geldt voor financiële maatregelen, maar bijvoorbeeld ook voor maatregelen die bestemd zijn voor kinderen die via Stichting Leergeld of het SIVON geholpen kunnen worden met leermiddelen.

Lucht geven

"Het is fijn dat we in een land leven waar de overheid mensen op deze manier tegemoet kan komen, want het is een stressvolle en onzekere periode. Veel mensen werken thuis, bieden hun kinderen thuisonderwijs en vragen zich af of ze over een tijdje überhaupt nog werk hebben", ziet Van Oosten.

"Naast landelijke regelingen, hebben wij ook zelf regelingen voor ondernemers getroffen. Bijvoorbeeld sneller betalen en uitstel van heffingen. Die snelle steun is nu het belangrijkste. Hoe dat op de middellange en lange termijn uitpakt zien we dan wel. De gemeente biedt nu voorschotten, dus in principe krijgen we dat geld weer terug. En als het voor een ondernemer na deze periode écht niet meer gaat, dan kijken we of we daar een mouw aan kunnen passen."

Creatief

Van Oosten verwacht persoonlijk dat de meeste bedrijven en ondernemers in Altena zich uiteindelijk wel zullen redden. "De ondernemers hier zijn altijd al creatief geweest en dat gaan ze nu ook weer zijn om deze situatie het hoofd te bieden. Als je kijkt naar de financiële crisis in 2008, zie je dat Altena er relatief goed vanaf gekomen is. Daarom denk ik dat we ook relatief goed door deze coronacrisis zullen komen."

Een positief gestemde wethouder, dus. "En zo ken ik de ondernemers in Altena ook. Die nemen de situatie zoals die is. Ze zijn innovatief en passen zich aan en richten ondertussen hun blik vooruit."

Van Oosten drukt bedrijven nog maar eens op het hart dat ze zich de komende tijd samen met hun personeel vooral aan de richtlijnen van het kabinet en het RIVM moeten houden. "Want alleen samen krijgen we corona onder controle. En hoe eerder we het virus onder controle krijgen, hoe eerder we terug kunnen naar het nieuwe normaal van dat moment."

Tom Oostra