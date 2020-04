Weer meer ziekenhuisopnames door coronavirus

ALTENA • Het aantal mensen met coronaklachten uit Altena dat in het ziekenhuis ligt is gestegen naar 24, blijkt dinsdag uit nieuwe data van het RIVM.

Maandag ging het nog om 22 personen.

Landelijk gezien steeg het aantal ziekenhuisopnames met 292 naar 7427 in totaal.

Volgens de nieuwe cijfers zijn er in Nederland nu 2101 mensen overleden aan het coronavirus, 234 meer dan maandag.

Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Op de dinsdagen is het aantal meldingen de afgelopen periode consequent het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd, aldus het RIVM.