Kees Braat nieuwe voorzitter RTV Altena

HANK • Woudrichemmer Kees Braat is de nieuwe voorzitter van RTV Altena.

De functie van Kevin Joosten is hierdoor gewijzigd van voorzitter naar algemeen bestuurslid.

"Het profiel van Kees Braat sloot naadloos aan bij de profielschets die we opgesteld hadden voor een voorzittersfunctie. Hij komt uit Altena, heeft veel bestuurlijke ervaring en hij is niet gebonden als radiomaker, televisiemaker of journalist", aldus Joosten.

Sander van Strien

Sander van Strien, als sinds de start van de omroep actief als vrijwilliger, is bij RTV aangetreden als algemeen bestuurslid. Ook zijn profiel past erg goed, zegt secretaris Rik Verhagen. "Videocontent en social media is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Daarin vult Sander als programmaleider van Altena TV het huidige bestuur perfect aan."

Met de komst van deze twee nieuwe bestuurders is Kees van der Stelt na vijf jaar afgetreden, waardoor het dagelijks bestuur nu uit zes mensen bestaat.