Altena dit paasweekend mogelijk dicht voor motorrijders

ALTENA • Met het paasweekend in het vooruitzicht wordt ook in Altena gekeken of bepaalde wegen en toeristische plekken afgesloten kunnen worden voor grote groepen motorrijders en wielrenners.

"Vooralsnog lijkt het er niet op, maar er wordt nog over gesproken", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Dinsdagmiddag staat een overleg op de planning.

Kans aanwezig

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gezien de drukte van afgelopen zaterdag en zondag de kans 'aanwezig' dat besloten wordt dat groepen motorrijders en wielerclubs komend weekend op bepaalde plaatsen niet welkom zijn.

"Zeker op de wegen in de Biesbosch wordt veel gekoerst", zegt zij.

Afgelopen weekend zorgden motors en wielrenfietsen op verschillende plaatsen voor overlast, omdat zij er massaal op uit trokken. Wandelaars en andere fietsers kwamen daardoor in de verdrukking en konden zo geen anderhalve meter afstand van elkaar bewaren.

Tevreden

De gemeente Altena is over het 'algemeen tevreden' over hoe mensen zich aan de coronarichtlijnen van het RIVM en het kabinet hebben gehouden.

"Het was vrij druk in de Biesbosch, maar daar is ook gecontroleerd en zijn er geen boetes uitgedeeld. Er is ook een wisselend beeld. Er zijn meldingen dat het te druk was, maar bij navraag wordt dat ook weer tegengesproken. Helaas is het voor sommige mensen toch moeilijk om binnen te blijven. Toezicht en handhaving blijft daarom ook van belang."