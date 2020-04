Steunpunt Nieuwendijk brengt ouderen paasmaaltijd aan huis

NIEUWENDIJK • Geen gezamenlijk paasdiner in steunpunt Nieuwendijk dit jaar, maar een maaltijd aan huis.

De 36 vrijwillige kooksters koken ieder voor één van de vaste gasten van het eetproject en brengen de maaltijd aan huis.

"Als mensen dat op prijs stellen natuurlijk. We bellen hier vooraf over met de gasten, want dan kunnen ze er ook rekening mee houden", licht mede-initiatiefneemster Henriëtte Jansen toe.

Vanaf de start van de coronamaatregelen hebben de kooksters het roer om gegooid. Geen wekelijkse maaltijd, maar een buddysysteem, waarbij iedere vrijwilligster met één van de vaste gasten wekelijks contact onderhoudt. De eerste week stuurden ze bijvoorbeeld een kaartje en de ouderen worden wekelijks gebeld.

"Qua gezondheid maakt iedereen het best goed, maar we krijgen wel signalen dat het samen eten wordt gemist. De mensen vinden het heel leuk dat je belt", vertelt Henriëtte.

Burgerinitiatieven

In de gemeente Altena zijn verschillende burgerinitiatieven om mensen, met name ouderen, een hart onder de riem te steken of praktische hulp te bieden. Er bestaan bijvoorbeeld Facebook-groepen, waar mensen hulpvragen kunnen stellen en de Hartenbrigade van Trema deelt met vrijwilligers soep uit.

Trema heeft alle initiatieven in kaart gebracht en kan op deze manier hulpvragen snel doorverwijzen naar een initiatief in de buurt. Mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten of die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld boodschappen doen of de hond uitlaten kunnen bellen met het algemene nummer van Trema: 0183-408444.

Dat kan ook als ze gewoon een praatje willen maken.