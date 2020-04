Ziekenhuisopnames Altena voor derde dag op rij gelijk

ALTENA • Opnieuw is het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten uit de gemeente Altena gelijk gebleven.

Net als vrijdag en zaterdag, liggen 21 mensen uit Altena met coronaklachten in het ziekenhuis. Het getal blijft per 100.000 inwoners blijft dus voor de derde op rij steken op 37,5, blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

Landelijk gezien zijn zondag 253 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds zaterdag 115 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden, meldt het RIVM.

Onder de personen die zijn overleden zijn drie patiënten in de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar. Bij al deze personen was er sprake van onderliggend lijden.

Het aantal positief geteste personen staat in Nederland nu op 17.851, 1224 meer dan zaterdag.