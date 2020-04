Coronavlag wappert ook in Altena

SLEEUWIJK • Overal in Nederland hangen mensen de speciale coronavlag van de Dokkumer Vlaggen Centrale uit.

Ook bij Sylvia van der Giessen aan de Vlierdreef in Sleeuwijk wappert de vlag 'Met elkaar, voor Elkaar!', waarmee ze laat zien dat ze trots is op de mensen die onze samenleving draaiende houden in tijden van de coronacrisis. Van zorgpersoneel, leraren en supermarktmedewerkers tot hulpdiensten, transporteurs en zo meer.

Sylvia schreef er een gedicht bij:

Wapperen

Daar hang je te wapperen

Bij harde wind hoor ik je klapperen

Voorlopig hang je daar

Met en voor elkaar

Vrolijk wappert het rood met wit

Voor ieder die er doorheen zit

Want zeker soms is het zwaar

We doen het met en voor elkaar

Jij hangt daar voor mensen die zorgen

Terwijl we wachten op dé morgen

Als we kunnen zeggen dankbaar

We deden het met en voor elkaar

De opbrengst van de vlag gaat naar het Rode Kruis, dat zich volop in zet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een luisterend oor biedt aan kwetsbaren middels een hulplijn.

https://www.dvc.nl/met-elkaar-voor-elkaar