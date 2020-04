AltenaLokaal wil ook coronaregeling voor verenigingen

ALTENA • AltenaLokaal wil dat de gemeente in deze coronacrisis ook verenigingen en instellingen 'op passende wijze' ondersteunt.

Bedrijven en ondernemers kunnen inmiddels aanspraak maken op allerlei landelijke en lokale regelingen om de gevolgen van de coronacrisis financieel het hoofd te bieden en als het aan AltenaLokaal ligt wordt voor verenigingen en instellingen - 'de smeerolie van onze samenleving' - iets vergelijkbaars opgezet.

Coulanceregeling

"Wij denken dat er tal van mogelijkheden te bedenken zijn in de vorm van een coulanceregeling", schrijft fractievoorzitter Philip den Haan in een brief aan het college.

"Laten we het college de ruimte geven te starten om de mogelijkheden tussen uitersten te onderzoeken, zodat we straks adequaat kunnen inspelen op de inmiddels oplopende vragen vanuit die hoek."

De partij wil dat verenigingen en instellingen zo snel mogelijk te horen krijgen dat het college 'zich nadrukkelijk' buigt over een vorm van tegemoetkoming.

Bezorgdheid

"Wij vragen de portefeuillehouder om op korte termijn een nieuwsbrief te doen uitgaan, waarin wordt gesteld dat onderzocht wordt hoe er passende maatregelen genomen gaan worden. Wij snappen dat het college hier ook tijd voor nodig heeft, maar ook dat communiceren zal toch duidelijkheid geven en het zal de bezorgdheid bij de besturen hopelijk wegnemen."

Daarnaast wil AltenaLokaal van het college weten hoe het verwacht de 'hoos aan aanvragen' straks snel te kunnen afhandelen. "Onze intentie is enerzijds onze rol als daad goed te vervullen en anderzijds u de ruimte te geven om, indien mogelijk, extra ondersteuning te arrangeren", aldus Den Haan.