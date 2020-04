Aantal ziekenhuisopnames door coronavirus stagneert

ALTENA • Het aantal ziekenhuisopnames van mensen met coronaklachten uit Altena is de afgelopen 24 uur niet gestegen.

Uit de meeste recente cijfers van het RIVM blijkt zaterdag dat in Altena per 100.000 inwoners 37,5 personen in het ziekenhuis opgenomen zijn. Omgerekend zijn dat 21 mensen, evenveel als een dag eerder.

Zaterdag zijn er 336 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 164 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden, aldus het RIVM.