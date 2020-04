Weer meer ziekenhuisopnames door coronavirus

ALTENA • 21 mensen uit de gemeente Altena liggen met coronaklachten in het ziekenhuis, blijkt vrijdag uit de laatste cijfers van het RIVM.

Woensdag en donderdag was dat aantal nog negentien.

Landelijk gezien zijn vrijdag 502 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds donderdag 148 personen als overleden gemeld, waarmee het totaalaantal op 1487 komt. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden, meldt het RIVM.

Griep

Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De CBS-cijfers laten alle sterfgevallen in Nederland zien, ongeacht de doodsoorzaak. Gewoonlijk zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2700 en 3000 sterfgevallen per week.

De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 19 tot en met 25 maart naar schatting tussen de 870 en 1181 meer personen overleden zijn dan verwacht in deze week. Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Maatregelen opvolgen

"Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen", benadrukt het RIVM nog maar eens.