Aantal ziekenhuisopnames Altena blijft gelijk

ALTENA • In de afgelopen 24 uur zijn geen nieuwe inwoners van Altena met het coronavirus opgenomen in een ziekenhuis.

Volgens de laatste cijfers van het RIVM donderdag zijn in deze gemeente per 100.000 inwoners 33,9 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Omgerekend is dat negentien mensen, hetzelfde aantal als woensdag.

Donderdag zijn er 625 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 166 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Omdat niet alle COVID-19-patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen die door het RIVM genoemd worden.