Altena biedt in coronacrisis extra steun aan ondernemers en organisaties

ALTENA • De gemeente Altena ondersteunt ondernemers en organisaties, die in problemen komen als gevolg van de coronapandemie, door uitstel van betaling mogelijk te maken en door bijvoorbeeld sneller subsidies uit te betalen.

Daarnaast ondersteunt de gemeente zorg- en onderwijsinstellingen, waar nodig. Deze maatregelen komen boven op de maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen om onder meer bedrijven te helpen in deze moeilijke periode.

Huur uitgesteld

Voor exploitanten en gebruikers van sociaal-culturele accommodaties, ruimten voor kinderopvang, zwembad AquaAltena, horecabedrijven en buitensportaccommodaties, waarbij sprake is van gebruik van welzijns-, sport- en horeca accommodaties die ernstige financiële gevolgen ondervinden van de coronacrisis, wordt de verzending van facturen voor huur voorlopig tot 1 juli 2020 uitgesteld.

Subsidies tot 50.000 euro zijn volledig uitgekeerd. Voor hogere bedragen loopt de bevoorschotting.

Ondernemers kunnen op verzoek uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen krijgen. De gemeente heft diverse belastingen en heffingen bij inwoners en bedrijven. Deze worden voor een belangrijk deel geïnd door SVHW. Het verzoek voor uitstel geldt tot 31 augustus 2020. Bij die heffingen die de gemeente rechtstreeks oplegt, wordt maatwerk geleverd.

Tozo

Van 1 maart tot 1 juni geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente Altena zzp'ers voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. Er zijn inmiddels enkele honderden aanvragen binnen gekomen.

Naast de aanvulling tot het sociaal minimum kunnen zzp'ers een kapitaalverstrekking aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Dit kapitaal wordt verstrekt als lening, er dient rente over betaald te worden.

Ondernemers die een aanvraag voor de Tozo doen, maar in acute broodnood verkeren, kunnen hier een voorschot voor krijgen. Dit voorschot wordt verrekend met de uiteindelijke aanvraag voor de Tozo.

Ook inwoners met een uitkering die in acute geldnood komen, dat wil zeggen geen geld voor eten en drinken, kunnen een voorschot aanvragen.

In zijn algemeenheid is het zo dat de gemeente soepel omgaat met procedurele regels waar het om coronagerelateerde maatregelen gaat. Dit is belangrijk om de snelheid te bevorderen en inwoners in nood sneller te kunnen ondersteunen. Dat geldt voor financiële maatregelen, maar bijvoorbeeld ook voor maatregelen die bestemd zijn voor kinderen die via Stichting Leergeld of het SIVON geholpen kunnen worden met leermiddelen.