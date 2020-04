Coronapatiënten uit Altena overleden

ALTENA • In Altena zijn 'enkele inwoners' recent overleden als gevolg van het coronavirus.

Dat heeft burgemeester Egbert Lichtenberg dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering bekend gemaakt. Om privacyredenen wordt de woonplaats niet bekend gemaakt. Hetzelfde geldt voor het exacte aantal personen dat in de gemeente bezweken is aan het virus.

Woensdag is het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis voor Altena gestegen naar negentien. Per 100.000 inwoners gaat het om een cijfer van 33,9, blijkt uit de laatste data van het RIVM. Dinsdag waren het nog zeventien patiënten.

Piek

Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn.

Woensdag zijn er 447 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 134 personen als overleden gemeld. Deze ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

Tot nu toe zijn er twee sterfgevallen gemeld van personen jonger dan 50 jaar, beide met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen, meldt het RIVM.

Vertraging

"De aantallen gemelde ziekenhuisopnames en meldingen van overlijden zijn vandaag lager dan gisteren. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD'en", aldus het RIVM.