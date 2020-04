Winkelen op afspraak bij Ballegooyen Modes in Dussen

Bij Ballegooyen Modes is de zomercollectie binnen.

DUSSEN • Bij modezaak Ballegooyen Modes in Dussen kunnen mensen nu winkelen op afspraak.

Het initiatief is het gevolg van een 'moeilijke beslissing'. "We hebben onze winkeldeuren voorlopig gesloten, omdat we de gezondheid van onze gasten en medewerkers niet meer kunnen waarborgen", zegt Joyce Vos van Ballegooyen Modes.

Net als voor veel andere ondernemers komt de coronacrisis ook voor de winkel aan de Molenkade op een slecht moment, maar deze tijd daagt Ballegooyen Modes tegelijkertijd uit om te komen tot creatieve oplossingen om de zomercollectie toch te laten zien aan de gasten.

Allereerst kunnen zij de komende tijd personal shoppen op afspraak. Gasten - uiteraard alleen als ze zonder ziekteverschijnselen zijn, benadrukt Vos - kunnen dan terecht in een rustige winkel voor persoonlijk advies van één van de modeadviseuses.

Daarnaast kunnen gasten met het BM Modepakket hun wensen doorgeven en de winkel stelt dan een volledige outfit samen, die thuis gepast kan worden. Kijk voor meer informatie en de zomercollectie op de website.

http://www.ballegooyenmodes.com