Meer dan 1000 mensen in Nederland overleden aan coronavirus

ALTENA • Het totaal aantal gemelde overleden coronapatiënten ligt in Nederland sinds dinsdag op 1039, 175 meer dan maandag.

Het RIVM geeft daar wel een duiding bij: "Vandaag zijn er 722 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 175 personen als overleden gemeld. Deze zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden."

Het totaal aantal positief geteste mensen is nu 12.595.

Er zijn verschillende manieren om de verspreiding van COVID-19 in Nederland te laten zien, aldus het RIVM.

Personen in het ziekenhuis

De beste data die er op dit moment zijn, zijn de ziekenhuisopnames per gemeente. Daarom is vanaf dinsdag op de kaart te zien het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis. Dat is anders dan de dagen ervoor, toen het RIVM zich vooral baseerde op het aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners.

Volgens de nieuwe cijfers dinsdag zijn in Altena 30,4 personen op 100.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat gaat omgerekend om zeventien patiënten.