Moeilijke tijden voor de middenstand: 'Ik zou uit alle liefde weer open gaan'

ALTENA • Het zijn moeilijke tijden voor de middenstand. De een sluit de deuren, de ander verkoopt op een creatieve manier. Sommigen draaien als vanouds.

"Centrumbreed is het moeilijk. Er wordt nu wel meer doelgericht gewinkeld. En de sociale functie is een stuk minder. Het praatje met de klant valt een beetje weg", zegt George van den Heuvel. De voorzitter van BIZ Centrum Werkendam en tevens eigenaar van De Leckernij ziet een duidelijke splitsing ontstaan in bedrijven waarbij het goed gaat en in bedrijven die het zeer moeilijk hebben.

Machiel van der Schoot van boekhandel en kantoorboekhandel De Angelot in Werkendam heeft nog geen zorgen, zegt hij. "Tot op heden klaag ik niet. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen, zoals ontsmetten en afstand houden. En wij hebben ook nog de webshop natuurlijk. Telefonisch bestellen kan ook. Als het niet opgehaald kan worden, gaan we het brengen."

Van der Schoot ziet een piek in zijn afzet van hobbyboeken. "Dat is echt iets meer dan voorheen."

Booming

Dameskledingzaak Studio 22 in Wijk en Aalburg behoort tot de branche die het zwaar te verduren heeft. Juist nu de voorjaarscollectie in de winkel hangt, stokt de omzet. "Het had voor ons nu booming moeten zijn", vertelt Shannon de Haan, medewerkster en dochter van eigenaresse Marian de Haan.

"Het is door het coronavirus voor ons nu geen beste tijd. We zijn ook alleen 's middags van één tot vijf geopend. Daarbuiten op afspraak en dan één op één." Ook Studio 22 heeft een webshop. "Maar we kunnen niet zeggen dat dit onze omzet omhoog brengt."

Bij het ook in Wijk en Aalburg gevestigde hoveniersbedrijf en tuincentrum A. & P. Smulders hebben ze weinig last van het corona. "Wij merken er gelukkig nog niet zoveel van. Er zijn wel klanten die het onderhoud voorlopig even uitstellen, omdat er onzekerheid is over het behoud van hun baan", aldus Paul Smulders.

Tuin

Hij ziet wel veel meer toeloop in het tuincentrum. "Veel mensen zijn thuis en gaan in hun tuin aan het werk. Ik denk ook dat er veel mensen zijn die denken: we kunnen dadelijk niet op vakantie, dan vieren we het maar rondom ons huis in een mooie tuin." Bij Oude Liefde, een winkel met brocante en kleding in Woudrichem, zit de deur op slot.

"Ik zou uit alle liefde weer open gaan. Maar we hebben onze verantwoordelijkheid gepakt. Op een gegeven moment kregen we een groep van tien mensen binnen en werd het lastig doseren. Wij hebben drie etages en het is klein. Zodoende hebben we toch maar het besluit genomen om dicht te gaan", klinkt eigenaresse Coby van Frankenhuyzen weemoedig.

"We zijn nu op afspraak geopend. We kunnen dan op gepaste afstand toch een praatje maken, zodat er toch iets gekocht kan worden."

Marry Bouman