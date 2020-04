Roel Wigman: 'Dit virus komt niet uit de lucht vallen'

SLEEUWIJK • Juist nu de lente begint kan natuurliefhebber Roel Wigman niet naar buiten. Toch sombert de Sleeuwijker niet. "Laten we er het beste van maken en in contact blijven met elkaar."

Op zich komt Roel Wigman de dagen in thuisquarantaine wel door. Een beetje facebooken, wat spelletjes op zijn telefoon en hij bereidt vast een paar nieuwe projecten van Natuurinclusief Altena voor. De ecoloog had de coronapandemie al vroeg zien aankomen, toen het virus eind vorig jaar in al zijn hevigheid uitbrak in de Chinese stad Wuhan.

"Ik had al snel door dat het coronavirus Europa en ook Nederland zou bereiken", zegt Roel, die daarbij wijst op de menselijke invloed op de zogeheten 'populatiedynamiek'.

Te groot

"Dit virus komt niet uit de lucht vallen. Als een bepaalde populatie te groot wordt, grijpt de natuur in door ziektes, voedseltekort of concurrentie. We zijn met bijna acht miljard mensen op aarde, terwijl de planeet één á twee miljard aan kan. De natuur probeert daar iets aan te doen."

Een ander gevolg van de groeiende wereldbevolking is dat we veel meer in contact staan met elkaar en dat de leefgebieden van veel diersoorten steeds kleiner worden, waardoor mens en dier dichter op elkaar leven en virussen en infecties sneller worden overgebracht op de mens. "Zoönose, heet dat", legt Roel uit.

Minder reizen

Hij voorspelt dat de wereld vaker getroffen zal worden door crises zoals deze coronacrisis. "Behalve als we er echt wat aan doen om ze te beperken, bijvoorbeeld door minder te reizen. Al snap ik ook wel dat dat moeilijk is."

Wat hij ook moeilijk vond was om te zien hoe Nederland de eerste weken van de coronacrisis de richtlijnen van het kabinet om verdere verspreiding tegen te gaan nog in de wind sloeg.

Roel heeft zelf de ziekte van Duchenne en behoort dus tot een kwetsbare doelgroep. Zijn ouders komen niet meer op bezoek in zijn zorgappartement in De Nieuwe Es en zijn vrienden in het complex van Syndion zijn bang om hem ziek te maken.

"In die zin vind ik het virus best eng en bij dezen wil ik iedereen nog maar eens oproepen de maatregelen in acht te nemen. Tegelijkertijd voel ik me hier veilig. De zorg gaat gelukkig gewoon nog door en ik voel me totaal niet eenzaam."

Berichtje

Want met alle digitale communicatiemiddelen bij de hand zit Roel niet verlegen om een praatje. "Maar wat als je wat ouder bent en die voorzieningen niet hebt? Het is belangrijk om ook die mensen te bellen of een berichtje te sturen. Laten we er het beste van maken met elkaar en in contact blijven."

Bovendien vindt hij het nu de tijd om stil te staan bij de 'kleine dingen'. "Kijk om je heen en zie wat er buiten allemaal is. De natuur die weer tot leven komt. Dat zijn de kleine dingen om in deze dagen naar te kijken. En laten we blijven lachen en positief blijven, want dat is nu belangrijk."

Tom Oostra