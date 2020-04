Weidevogelbescherming doet beroep op boeren

ALTENA • Altenatuur en Brabants Landschap doen nu het weidevogelbroedseizoen is begonnen een beroep op de boeren om zelf extra alert te zijn op legsels van weidevogels en deze te ontzien tijdens hun werkzaamheden.

Door het coronavirus gaan er veel minder en op sommige plaatsen zelfs helemaal geen vrijwilligers het veld in om nesten van weide- en akkervogels op te sporen en te markeren voor de boeren en loonwerkers.

Hoewel veel boeren zelf al goed opletten wat er op hun land broedt, vrezen Brabants Landschap en Altenatuur dat er niet gemarkeerde nesten verloren gaan tijdens ploegen of maaien. Daarom is er vorige week een brief naar zoveel mogelijk bedrijven gestuurd om extra alertheid te vragen en goed contact te houden met de vrijwilligers van de loopgroepen."

Nu het stof is neergedaald zijn veel vrijwilligers alsnog bereid zich in te zetten, waarbij ze zich aan de richtlijnen van de overheid houden door met niet meer dan twee personen tegelijkertijd en op gepaste afstand van elkaar over de akkers lopen. Er zijn inmiddels al bijna 70 nestjes gevonden.

Dubbel

"Het voelt een beetje dubbel, omdat er nu ook mensen ernstig ziek in ziekenhuizen liggen, maar we vinden het toch onze verantwoordelijkheid hier aandacht voor te vragen", laat Len Bruining, coördinator van de Weidevogelgroep Altena, weten. Bij vragen kunnen boeren contact met haar opnemen.

De weidevogelbescherming bestaat dit jaar 25 jaar. "Laten we er samen aan werken om in dit vreemde seizoen toch zoveel weidevogels te beschermen", roept Brabants Landschap op.