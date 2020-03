Andelse leerkrachten missen hun leerlingen

ANDEL • Op basisschool De Zaaier in Andel hebben de leerkrachten een duidelijke boodschap voor de kinderen: Ze worden gemist.

"Het is stil op het plein, in de gangen en lokalen. Een vreemde leegte is het", laten de leerkrachten van de Zaaier weten.

Van de ene op de andere dag kwam aan de dagelijkse gang zaken op school een einde, door de beslissing om alle scholen in ieder geval tot 6 april te sluiten.

Er is de afgelopen weken hard gewerkt om het thuis werken voor alle kinderen op de rit te zetten en inmiddels loopt het behoorlijk goed, constateren de leerkrachten.

"Dit is mede te danken aan de enorme inzet van ouders, die hun best doen de kinderen thuis te helpen. Een heel nieuwe situatie, die nog steeds wat onwerkelijk aanvoelt. Vandaar het bericht op de ramen van de school, duidelijk leesbaar voor iedereen die passeert."