Strandjes Andel, Rijswijk en Wijkse Bol worden officiële zwemlocatie

ALTENA • Als het aan het college ligt worden de strandjes in Rijswijk, Andel en aan de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg aan het einde van dit jaar door de provincie aangewezen als officiële zwemlocaties.

Altena vindt dat belangrijk om op deze manier controle te hebben op de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemmer. Daarom is het doorlopen van het zogeheten zwemwaterprotocol in gang gezet.

Klimaatverandering

Ook verwacht het college dat door klimaatverandering en de naar verwachting hogere temperaturen de behoefte om te zwemmen in de gemeente toe zal nemen. "Door het afvoeren van de zwemwaterfunctie van de Put aan de Omloop in Uppel en de zwembadfunctie van Veldzicht in Genderen zijn de locaties in Rijswijk, Andel en Wijk en Aalburg goede alternatieven", staat in een brief aan de gemeenteraad.

De 'nieuwe' strandjes liggen langs de Afgedamde Maas, omdat de stroming hier gering is waardoor het risico kleiner is dan bijvoorbeeld bij zwemmen in de Merwede. Daar mogen als het aan Rijkswaterstaat ligt dan ook geen nieuwe zwemplekken worden aangewezen. Vooralsnog wordt het Woerkums strandje nog wel gedoogd.

"Aan de hand van de zwemwatergegevens van de proefmonitoring en het zwemwaterprofiel zal Rijkswaterstaat in samenspraak met de Omgevingsdienst beoordelen of de potentiële zwemlocaties al dan niet in aanmerking komen voor toekenning van de functie zwemwater", aldus het college.