Totaal aantal besmettingen stijgt in Altena richting 40

ALTENA • In totaal zijn 39 mensen in de gemeente Altena positief getest op het coronavirus.

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners staat sinds vrijdag op 69,7, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Donderdag was het aantal coronabesmettingen nog gelijk aan het aantal op woensdag, maar nu stijgt het totale aantal in Altena toch langzaam maar zeker richting de 40.

Het totaal aantal gemelde positief geteste patiënten in Nederland is sinds vrijdag 8603 (+1172). Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis is nu 2500, een stijging van 349. En het totaal aantal gemelde overleden patiënten staat op 546. Dat aantal is de afgelopen 24 uur gestegen met 112.

"Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 neemt landelijk nog steeds toe. Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en intensive care-opnames lijkt wat minder snel toe te nemen", aldus het RIVM.