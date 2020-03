Zwembad Werkina in 'grijs gebied'

WERKENDAM • Dit artikel zou eigenlijk gaan over de voorverkoop van de abonnementen en de opening van Werkina eind april, maar voor het Werkendamse zwembad is de situatie door de coronacrisis momenteel onzeker.

"We bevinden ons in een grijs gebied", zegt locatiemanager André Besselink. Net als andere sportaccommodaties moet zwembad Werkina in ieder geval tot 6 april dicht blijven, maar nu grote evenementen tot 1 juni niet mogen doorgaan van het kabinet betwijfelt Besselink of hij vanaf eind april wél zwemmers mag ontvangen. "Ik ga er eigenlijk van uit dat we pas na 1 juni open mogen", zegt hij. Volgende week verwacht Besselink meer duidelijkheid.

De voorverkoop van de abonnementen op 14, 15 en 16 april is uitgesteld. "We willen niet teveel mensen tegelijk op dezelfde plek. En veel mensen zullen eerst het advies van het RIVM afwachten, net als wij. Voor ons staat de veiligheid voorop."

Meer abonnementen

Ondertussen wordt bij Werkina hard gewerkt om het bad en het terrein zoveel mogelijk gereed te hebben, voor als het zwembad uiteindelijk toch open mag. Ieder jaar trekt het bad volgens Besselink zo'n 45.000 bezoekers en ieder jaar worden meer abonnementen verkocht.

Daarnaast wordt jaarlijks in samenwerking met Albert Heijn Van Vuuren de zwemvierdaagse georganiseerd en die is erg populair in Werkendam. "Voor geen enkel bedrijf komt deze coronacrisis goed uit, dus voor ons ook niet", stelt Besselink. "We weten dat we van de gemeente moeten bezuinigen, maar als we geen inkomsten hebben wordt dat een lastig verhaal."

Bijtelskil

Werkina wil dan ook in gesprek met de gemeente, zodra 100 procent duidelijkheid is hoe en wanneer het bad open mag. Besselink wil daarin één lijn trekken met zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk, dat eveneens de voorverkoop van de abonnementen heeft uitgesteld.

"We houden jullie op de hoogte wanneer er groen licht gaat komen en we met man en macht het zwembad startklaar kunnen maken", schrijft Bijtelskil op Facebook aan de vrijwilligers.

Steun

Zwembaden elders hebben al wél hun voorverkoop gehouden en mensen kochten daar ondanks de coronacrisis gewoon een abonnement, weet Besselink. "Alleen al om het zwembad zo te steunen. Dat zou hier ook nog een mogelijkheid kunnen zijn."

In Werkendam lag sowieso al een plan klaar om in 2020 meer mensen samen te brengen en te binden aan het zwembad, maar ook hier gooit het coronavirus roet in het eten, zegt zwemonderwijzer José van Dalen.

"We hadden graag de Vrienden van Zwembad Werkina verder willen optuigen. Dat zijn vrijwilligers die hier allerlei klusjes doen. Ook hebben we plannen voor meer creatieve en sportieve activiteiten voor jong en oud bij het zwembad, maar het zit er momenteel helaas niet in."

Tom Oostra