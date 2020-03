Geen nieuwe besmettingsgevallen in Altena

ALTENA • Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Altena is het afgelopen etmaal gelijk gebleven.

Woensdag was de besmettingsgraad per 100.000 inwoners in Altena 63,2 en volgens de laatste cijfers van het RIVM is dat gelijk gebleven.

Dat betekent dat er deze donderdag nog steeds 35 personen positief getest zijn op het coronavirus COVID-19.

Het totaal aantal positief geteste patiënten in Nederland is donderdag met 1019 gestegen naar 7431. Het totaal aantal gemelde overleden patiënten staat nu op 434, een stijging van 78. Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is 2151, een toename van 315.

"Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden", aldus het RIVM.