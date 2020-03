Coronabesmettingen in Altena flink gestegen

ALTENA • De afgelopen 24 uur is het aantal coronabesmettingen in Altena gestegen van 28 naar 35.

Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt woensdag dat de besmettingsgraad per 100.000 inwoners nu 63,2 is. Dinsdag was dat nog 50,6.

In heel Nederland zijn er sinds dinsdag 852 coronagevallen bijgekomen en het aantal sterfgevallen is met 80 gestegen.

"De afgelopen tijd was het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking", laat het RIVM weten.

Daling

"Met de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames is met behulp van wiskundige modellen de snelheid van verspreiding van het virus berekend. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt lijkt ook af te nemen. Ook hierbij moet de komende dagen blijken of de daling doorzet."