Altena zet volgende stap naar nieuw subsidiebeleid

ALTENA • Alle verenigingen die subsidie krijgen ontvangen van de gemeente Altena een brief met de voorgenomen beëindiging van hun subsidie.

Dit heeft alles te maken met het nieuwe subsidiebeleid dat in de maak is en in 2021 ingaat. Op dit moment gelden nog verschillende subsidieregelingen vanuit de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. "Het nieuwe beleid moet zorgen voor eenduidigheid en een eerlijke verdeling", aldus de gemeente Altena.

Hetzelfde

Uitgangspunt is dat het totale subsidiebedrag hetzelfde blijft. Op dit moment zijn er 38 subsidieregelingen en -verordeningen. Dit aantal wordt teruggebracht naar vier. "Het opzeggen van de subsidie moeten wij formeel doen", zegt wethouder Hans Tanis.

"Tegelijkertijd werken wij hard aan het nieuwe beleid. In de loop van dit jaar wordt het nieuwe beleid vastgesteld, waarna clubs en verenigingen weer subsidie kunnen aanvragen voor 2021. Ook komt er een goede overgangsregeling voor clubs en verengingen, zodat een eventuele teruggang in subsidie de eerste twee jaar wordt opgevangen. We willen clubs en verenigingen zoveel mogelijk tegemoet komen en ondersteunen, zodat zoveel mogelijk inwoners van Altena gebruik kunnen blijven maken van de activiteiten die deze clubs aanbieden."

Mede op basis van de input in oktober heeft de gemeenteraad in december vorig jaar de kaders vastgesteld. Deze kaders vormen de basis voor de nieuwe subsidieregelingen waar de gemeente op dit moment aan werkt. In maart zijn mogelijke scenario's met de klankbordgroep besproken. Suggesties van de klankbordgroep zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van deze scenario's.

Coronacrisis

In april stond er weer een bijeenkomst op de planning voor clubs en verenigingen, waar de verschillende scenario's van het nieuwe beleid besproken zouden worden. Vanwege de coronacrisis is dat nu niet mogelijk en wordt er nagedacht over een alternatief, laat de gemeente Altena weten.