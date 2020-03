Extra geld nodig voor werk aan Broekse straten

BABYLONIËNBROEK • Altena heeft voor de renovatie van de Broeksestraat en Hillsestraat in Babyloniënbroek bijna drie ton extra nodig.

Het gaat om het gedeelte binnen de bebouwde kom. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat er meer aan de weg moet gebeuren dan in eerste instantie gedacht was. De extra werkzaamheden zijn 'absoluut noodzakelijk voor een duurzaam herstel en instandhouding van de betreffende straten', schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Kapitaalvernietiging

"Het uitvoeren van het oorspronkelijk voorziene onderhoud is een vorm van kapitaalvernietiging en is gezien de slechte staat van de wegverharding geen optie", staat verder te lezen.

Tegelijk met de renovatiewerkzaamheden, die vooralsnog deze zomer gepland staan, worden optische en fysieke snelheidsremmende maatregelen aangebracht. Dat heeft de toenmalige gemeente Aalburg in 2018 toegezegd aan de bewoners van de Broeksestraat en Hillsestraat.