Dag van de Zakkenvullers groot succes

GENDEREN • Door het hele land hebben kinderen en volwassenen vrijdag gehoor gegeven aan de oproep van Fear Away uit Rijswijk om in de eigen straat of buurt zwerfafval op te ruimen.

Onder meer in Genderen, Rijswijk en Gorinchem gingen mensen de straat op en werden veel zakken gevuld met de meest uiteenlopende soorten afval: vuurwerk, papiertjes, chipszakken, lachgaspatronen, kartonnen verpakkingen, blikjes, handschoenen, dakbedekking en heel veel plastic.

Toevallige passanten reageerden enthousiast. Deelnemers aan de actie waren fanatiek. "Je hoopt eigenlijk dat meer kinderen komen opruimen, maar dat voelt ook een beetje als concurrentie ,want het is te leuk om zelf te doen. Ik wil zoveel mogelijk oprapen", aldus een 10-jarige deelneemster.

Scholen dicht

In Genderen licht Richard Zwart toe waarom hij met de kinderen is gaan zakkenvullen "Sinds de scholen terecht zijn gesloten willen wij onze kinderen zelf wat onderwijs geven. Uiteraard theoretisch, maar wij willen ze ook een stukje bewustzijn en duurzaamheid meegeven."

Met deze actie heeft Fear Away een zaadje geplant, zegt Carolien van Gammeren, mede-initiatiefnemer en oprichter van Fear Away. "We leren kinderen om afval direct in de prullenbak te gooien en over de impact van afval op straat. Tegelijkertijd is het een positieve manier om in deze bizarre tijden ook een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Fear Away merkt dat aan dat laatste nu veel behoefte is."

Op de vraag of er een vervolg komt antwoordt ze: "Daar gaan we eens rustig over nadenken. Er zijn in ieder geval vandaag zakken vol zwerfvuil weggehaald, mensen hebben plezier gehad en verschillende deelnemers noemden al dat ze vaker op pad willen."

Fear Away maakt 'fear en fun' bespreekbaar middels diverse producten en workshops.