Sponsorfeest Oog voor Elkaar jaar uitgesteld

ALTENA • Sponsorfeest Oog voor Elkaar is uitgesteld tot juni 2021.

Oog voor Elkaar is een initiatief van de vier serviceclubs in Altena en heeft mede als doel om een financiële impuls te geven aan twee goede doelen in de regio.

Dit jaar waren daarvoor aangewezen het onderling contact tussen pleeggezinnen en de pleegkinderen en een bijdrage aan de rolstoelbus voor De Molenhof.

"Helaas komen deze voornemens voor dit moment te vervallen", laat de organisatie weten.

"In deze weken moeten de kaarten voor het feest worden verkocht en sponsoren aangezocht voor een donatie voor de goede doelen. Omdat we niet nog weten wat de gevolgen van deze pandemie zullen zijn op de wat langere termijn, merkt de organisatie van het feest dat de belangstelling voor feest en sponsoring gering is. We begrijpen dat, want velen hebben op dit moment andere zorgen aan hun hoofd. Van uitstel komt geen afstel, zodat we ons nu richten op de realisatie van dit feest voor ondernemend Altena in juni 2021."