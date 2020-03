Aantal coronabesmettingen in Altena weer gestegen

ALTENA • Het aantal coronabesmettingen in Altena is de afgelopen 24 uur opnieuw gestegen.

De besmettingsgraad per 100.000 inwoners ligt nu op 45,1 blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM, die maandagmiddag bekend gemaakt zijn.

Dat betekent dat in Altena 25 mensen positief getest zijn op het virus.

Zondag was de besmettingsgraad nog 41,5 (23 personen).

In heel Nederland zijn het afgelopen etmaal 34 patiënten overleden en zijn er 545 nieuwe patiënten bijgekomen. In totaal gaat het nu om 4749 positief geteste personen en er zijn in totaal 213 mensen overleden aan de ziekte.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 1558 personen.