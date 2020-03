Jubilarissen bij EHBO Almkerk

ALMKERK • EHBO-afdeling Almkerk heeft tijdens de jaarlijkse ledenvergadering een aantal jubilarissen gehuldigd.

Hugo van der Stelt is 25 jaar lid; Patricia Sluijter en Anja Beuving 35 jaar; en Nel van Drunen is inmiddels vier decennia verbonden aan de EHBO in Almkerk. Vanwege de bijzonder lange lidmaatschappen en hun inzet voor de vereniging hebben deze jubilarissen van voorzitter Alexander van Maastricht bloemen overhandigd gekregen.

Nel van Drunen en Hugo van der Stelt zijn bovendien onderscheiden met een C.B. Tilanus Jr.-onderscheiding.