ALTENA • De oproep van Zorgplein Maaswaarden om bewoners en medewerkers middels een kaartje een hart onder de riem te steken in deze coronacrisis bleek niet aan dovemansoren gericht.

In Wijkestein in Wijk en Aalburg en in De Notenhoff in Andel kon een aardige berg post verdeeld worden.

"Ontroerend om te zien hoe blij men hier mee is. Alle inzenders super bedankt en ga vooral zo door", aldus Zorgplein Maaswaarden, dat de laatste dagen bovendien in de bloemen gezet werd.

Videobellen

Ondertussen is het ook mogelijk gemaakt dat bewoners met hun dierbaren kunnen videobellen.

Nu alle bewoners van Wijkestein en De Notenhoff geen bezoek meer mogen ontvangen, is dat natuurlijk erg zwaar voor zowel de bewoner als de familie. Uiteraard is er veel telefonisch contact, maar iemand horen is toch anders dan iemand zien.

Inmiddels zijn alle tablets voorzien WhatsApp en worden er afspraken gemaakt met betrokkenen om op regelmatige tijdstippen contact te hebben.