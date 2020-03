Coronabesmetting in Altenahove

ALMKERK • Bij een bewoner van verpleeghuis Altenahove in Almkerk is woensdag het coronavirus vastgesteld.

Het gaat om een eerste besmettingsgeval binnen zorgorganisatie De Riethorst Stromenland.

Volgens de richtlijnen van het RIVM en op advies van de GGD is de bewoner direct geïsoleerd verpleegd toen de bewoner klachten kreeg en is er volgens protocol gehandeld, aldus De Riethorst Stromenland.

"Wij blijven de situatie en alle ontwikkelingen in onze omgeving nauwlettend in de gaten houden in het belang van al onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers. De cliënten/contactpersonen en medewerkers van de locatie zijn inmiddels geïnformeerd. We wensen de bewoner en de familie/naaste(n) veel beterschap en sterkte toe."

Gesloten

Sinds het begin van deze week zijn alle zorglocaties van De Riethorst Stromenland gesloten voor bezoek.

Via de website houdt de zorgorganisatie mensen op de hoogte over de ontwikkelingen van de coronacrisis. Wie aanvullende vragen heeft kan mailen naar vragen.corona@drsn.nl.