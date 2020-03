Stuur een kaartje naar ouderen en medewerkers van Zorgplein Maaswaarden

WIJK EN AALBURG/ANDEL • Zorgplein Maaswaarden roept mensen op om naar de ouderen én de medewerkers van Wijkestein in Wijk en Aalburg en De Notenhoff in Andel een kaartje of een tekening te sturen.

"Nu alle bewoners van Wijkestein en De Notenhoff geen bezoek meer mogen ontvangen, gezamenlijke activiteiten geheel stil liggen en ze daardoor meer alleen op hun kamer verblijven, zouden ze het hartstikke leuk vinden om een kaartje of tekening te krijgen", laat Maaswaarden weten.

"Een bemoedigend kaartje is ook leuk als je in deze heftige tijd de dagelijks zorg voor onze ouderen hebt en misschien daardoor wel meer weg bent van thuis dan anders."

Adres

Een tekening of een kaartje sturen kan naar Zorgplein Maaswaarden, Azaleastraat 26, 4261 CW Wijk en Aalburg. "Zet boven het kaartje of de tekening 'bewoner' of 'medewerker' en 'locatie Wijkestein' of 'De Notenhoff' en wij zorgen dat ze verdeeld gaan worden onder iedereen."