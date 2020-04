't Kloske in Nederhemert richt zich op de toekomst

• Ernst van Wijk (r) neemt de winkel in de toekomst over van zijn ouders Elias en Toos. (Foto: Lya Cattel)

• Ernst van Wijk (r) neemt de winkel in de toekomst over van zijn ouders Elias en Toos. (Foto: Lya Cattel)

NEDERHEMERT • Terwijl veel dorpswinkels in het land de deuren sluiten, is er in Nederhemert iets anders aan de hand.

De dorpsslager is vorig jaar overgenomen door de dochter en schoonzoon van de vorige eigenaar, de supermarkt heeft eveneens een opvolger. En nu stapt er ook in Kleinwarenhuis 't Kloske een nieuwe generatie naar binnen. Ernst van Wijk (29) gaat de winkel samen met zijn ouders Toos (48) en Elias (61) runnen en op termijn overnemen.

Met de tijd mee

De vaste klanten van de winkel hoeven niet bang te zijn dat alles gaat veranderen. "Het gevoel van 't Kloske zal altijd blijven bestaan", zegt Ernst. "Maar we gaan wel met de tijd meegroeien."

Website

Zo bouwt hij met hulp van zijn broer William aan een website voor de winkel. Daarnaast is Ernst actief op facebook en instagram en start hij met een digitale nieuwsbrief. Ondertussen is hij de administratie aan het digitaliseren en ontwikkelt hij een eigentijdse marketingstrategie.

Frisse start

Ter gelegenheid van de komst van Ernst in de zaak was in eerste instantie een Actieweek georganiseerd. "Bedoeld als mooie frisse start van de toekomst", zegt Ernst. Die week wordt nu even uitgesteld vanwege het coronavirus.

Vaker vrij nemen

Toos en Elias blijven voorlopig gewoon aan het werk. "We kunnen nu wel wat vaker vrij nemen", vertellen ze. Sinds hun dochter Leanne tien jaar geleden omkwam bij een verkeersongeluk staan ze anders in het leven. "We hebben vier prachtige kleinkinderen", zegt Toos. "Daar genieten we ontzettend van en we willen graag meer tijd met ze doorbrengen. Zij kunnen Leanne nooit vervangen natuurlijk, maar ze vergoeden wel heel veel."

Assortiment

Het assortiment van 't Kloske blijft met Ernst aan het roer grotendeels ongewijzigd. Van huishoudelijke apparatuur tot sokken en ritsen, van speelgoed tot christelijke boeken en schoonmaakartikelen. En nog veel en veel meer.

Service

Ook kunnen de klanten gebruik blijven maken van de schoenmakersservice, de stomerij en de pakketjesservice van DHL en DPD. "Alle winkels van de stad in één pand", schreef een klant onlangs op facebook.

Potentie

Ernst noemt zichzelf 'een beetje eigenwijs'. Hij werkte ruim vijf jaar bij de marine en zet nu de stap om zelfstandig ondernemer te worden. "Ik zie veel potentie in 't Kloske."

Hij sluit niet uit dat zijn vrouw Annet, met wie hij samen met hun twee zoontjes in Poederoijen woont, in de toekomst ook in de winkel komt werken.

Maar voorlopig gaat hij vol enthousiasme aan de slag samen met zijn ouders, die hun werkzaamheden langzaamaan gaan afbouwen.

