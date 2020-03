Streep door Woerkums kampioenschap visbakken en jaarmarkt

WOUDRICHEM • Het bestuur van Stichting Festival Comité Woudrichem voelt zich genoodzaakt de voorbereidingen voor het 24e Woerkums kampioenschap visbakken en de vijftigste jaarmarkt in verband met het rondwarende coronavirus stil te leggen.

Dit betekent dat beide evenementen, die dit jaar zouden plaatsvinden van donderdag 21 t/m zaterdag 23 mei niet doorgaan.

De voorbereiding van de visbakwedstrijd en de jaarmarkt zouden de komende periode doorgaan en die tijd is ook hard nodig, schrijft de organisatie.

Onzeker

"De onzekerheid of het evenement doorgang kan en mag vinden is echter groot, terwijl de verplichtingen die het bestuur moet aangaan niet zonder kosten blijven. Het is echter niet mogelijk te wachten tot we zekerheid kunnen verkrijgen en daarom heeft het bestuur een moeilijke afweging moeten maken. Het bestuur heeft moeten beslissen om te stoppen met de voorbereidingen van dit evenement en vraagt begrip van alle deelnemers, alle vrijwilligers en alle bezoekers die we helaas zullen moeten teleurstellen."

Het bestuur hoopt volgend jaar beide bruisende evenementen 'als vanouds' te organiseren.